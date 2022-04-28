EKPSS kura başvurusu 2022: ÖSYM kura ile engelli memur alımı başvuru formu ve ücreti

EKPSS kura başvurusu 2022: ÖSYM kura ile engelli memur alımı başvuru formu ve ücreti

EKPSS kura ile engelli memur alımı detayları belli oldu. Peki EKPSS kura başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? İşte 2022 engelli memur kurası başvuru formu ve kılavuzu...

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçları ve kura usulüyle bazı kamu kurum ve kuruşlarının boş kadrolarına yapılacak engelli kamu personeli yerleştirme işlemlerine ilişkin tercih kılavuzu adayların erişimine açıldı.

EKPSS kurasına katılmak isteyen adaylar, belirtilen tarihlerde ÖSYM aracılığıyla başvuruda bulunabilecek.

EKPSS/Kuraya, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun değişik 48'inci maddesi 7'inci fıkrası hariç diğer koşulları taşıyan adaylar başvurabilecek.

Peki 2022 EKPSS kura başvurusu ne zaman? EKPSS kura başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? İşte EKPSS kura çekimine ilişkin detaylar...

2022 EKPSS kura başvurusu ne zaman?

ÖSYM 2022 sınav takvimi içerisinde yer alan bilgilere göre Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı kura başvuruları 28 Nisan 2022 – 17 Mayıs 2022 tarihleri arasında alınacak.

Bu süre içerisinde başvurularını tamamlayamayan adaylar içinse geç başvuru günü 7-8 Haziran 2022 tarihleri olacak.

EKPSS kura başvurusu nasıl yapılır?

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.trinternet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

EKPSS/Kura için sistemde engel bilgisi bulunmayan ve başvurusunu bir başvuru merkezi aracılığıyla yapacak olan adayların, başvuru yapmak için ÖSYM Başvuru Merkezlerine gelmeden önce bulunduğu adres ilindeki (varsa adres ilçesinde) Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl Müdürlüğünden başvuru yapacağı engel grubunu belirtir onaylı "Ön Kabul ve Taahhüt Beyanı" belgesini edinmeleri gerekmektedir.

EKPSS kura başvuru ücreti 2022

Kura için başvuru işlemi yapıldıktan sonra başvuru ücreti, 28 Nisan - 18 Mayıs 2022 tarihlerinde aday tarafından yatırılacaktır.

Kura ücreti 25 TL olarak belirlenmiştir.

Ücret yatırma işlemleri, bankadan ödeme yapacak olan adaylar için 18 Mayıs 2022 tarihinde mesai saati bitiminde; ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartıyla veya banka ATM'leri ve online bankacılık üzerinden ödeme yapacak adaylar için 18 Mayıs 2022 tarihi saat 23.59'da sona erecektir.

EKPSS kura başvurusu şartları

EKPSS/kuraya; 07/02/2014 tarihli ve 28906 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun en az %40 ve üzerinde engelli olanlar başvurabileceklerdir.

"Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi (Okulu) Öğrenim Belgesi"ne sahip olanlar, 2022-Kura'ya başvurabileceklerdir. 2022-EKPSS'ye başvurusunu tamamlayan adaylar (sınava girmeseler de), 2022-Kura'ya başvuramayacaklardır.