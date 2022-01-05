EKPSS tercih kılavuzu 2022: EKPSS tercihleri ne zaman, nasıl yapılır? İşte kadro dağılımı ve şartlar

EKPSS tercih kılavuzu 2022: EKPSS tercihleri ne zaman, nasıl yapılır? İşte kadro dağılımı ve şartlar

ÖSYM, engelli personel alımı tercihleri için 2022-EKPSS Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzu'nu yayınladı. Peki 2022 EKPSS tercih başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler?

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2022-EKPSS) sonuçları ve kura usulüyle bazı kamu kurum ve kuruşlarının boş kadrolarına yapılacak engelli kamu personeli yerleştirme işlemlerine ilişkin tercih kılavuzu yayınlandı.

Kılavuzun yayınlanmasının ardından kamu kurumlarında çalışmak isteyen engelli vatandaşlar, 2022 EKPSS tercih başvuru tarihleri ve şartları hakkında bilgi almak için araştırmalarına başladı.

Engelli memur adaylarının merakla beklediği 2022 EKPSS tercih kılavuzuyla birlikte kadro dağılımı ve başvuru şartları da belli oldu.

Henüz tercihlerini yapmamış olan adaylar, kılavuzda yer alan kadroları tercih edebilmeleri için 2018 veya 2020-EKPSS'ye girmiş ya da 2018-Kura veya 2020-Kura ile yerleştirme için başvuru yapmış olması gerekecek.

Peki EKPSS tercih başvurusu ne zaman başlayacak ve bitecek? 2022 ÖSYM EKPSS kura tercih başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir? İşte 2022 EKPSS tercih süreci ile ilgili detaylı bilgiler....

EKPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

2022 EKPSS tercih kılavuzu ile ilgili Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklama yapıldı.

Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik uyarınca ÖSYM tarafından yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçları ve kura usulü ile kamu kurum ve kuruşlarının boş kadrolarına yerleştirme yapılacaktır.

Adaylar, 2022-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzuna saat 11.30’dan itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Adaylar tercihlerini, 05 - 14 Ocak 2022 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 14 Ocak 2022 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

2022 EKPSS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Tercih işlemleri, Ek’te yer alan 2022-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Kurumlar yerleştirme bilgilerini, elektronik ortamda mevcut erişim şifreleri ile edineceklerdir. Bu amaçla internet erişim şifresi edinmemiş kurumların, ÖSYM Çağrı Merkezinden (444 67 96) erişim şifresi edinmeleri gerekmektedir.

Bir kadroya yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildiği kuruma başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini yerleştirildiği kurumdan öğreneceklerdir.