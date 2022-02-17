EKPSS tercih sonuçları sorgulama ekranı: 2022 EKPSS tercih atama sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?

EKPSS tercih sonuçları sorgulama ekranı: 2022 EKPSS tercih atama sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?

2022 EKPSS sonuçları, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımı ile yapılan Engelli Kamu Personeli Atama Töreni'nde açıklandı. Peki 2022 EKPSS tercih atama sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2022-EKPSS) için tercih işlemleri, 5-14 Ocak 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilmişti.

Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından kamu kurumlarında çalışmak isteyen engelli vatandaşlar, gözlerini 2022 EKPSS yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevirmişti.

EKPSS tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Yerleştirme sonuçları, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile yapılan atama töreniyle açıklandı.

Akabinde engelli memur atama sonuçlarını bekleyen binlerce aday, sonuçlarını nasıl ve nereden öğreneceklerine dair araştırmalarına başladı.

Peki, 2022 EKPSS tercih sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte 2022 Engelli memur atama sonucu ve EKPSS tercih sonuçları sorgulama ekranı...

2022 EKPSS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2022 EKPSS) tercih sonuçları, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımı ile gerçekleştirilen atama töreninin ardından erişime açıldı.

05 - 14 Ocak 2022 tarihleri arasında yayınlanan 2022-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzunda belirtilen kurallara göre Kılavuzda yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyi kadrolarına, engelli kamu personeli yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 17 Şubat 2022 tarihinde saat 12.45'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebileceklerdir. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Kurumlar yerleştirme bilgilerini, elektronik ortamda mevcut erişim şifreleri ile edineceklerdir.

Bu amaçla internet erişim şifresi edinmemiş kurumların, ÖSYM Çağrı Merkezinden (444 67 96) erişim şifresi edinmeleri gerekmektedir. Bir kadroya yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildiği kuruma başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini yerleştirildiği kurumdan öğreneceklerdir



