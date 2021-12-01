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    Eksantrik bir mutfak: Kore denilince akla gelen 11 yemek

    Dünya mutfaklarının özellikle Türk mutfağının alışık olmadığı yemekleriyle meşhur olan Kore, büyük ilgi de görüyor. İşte Kore mutfağının vazgeçilmez 11 lezzeti...
    • Haber Merkezi
    • 01.12.2021 - 16:40
    • Güncelleme : 01.12.2021 - 16:51
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    Eksantrik bir mutfak: Kore denilince akla gelen 11 yemek

    Güney Kore kültürü, sanatı, ve mutfağıyla dünyanın gözlerinin üstünde olduğu bir ülke...

    Özellikle K-Pop ile birlikte milyonlarca insan Kore hakkında her şeyi öğrenmek istiyor. Hem görüntüleri, hem de isimleriyle ufkunuzu adeta genişletecek olan Kore yemekleri, onlarca ülkede popüler durumda.

    Sebze ve yeşillikler açısından zengin, hazırlama teknikleriyle de sindirim sistemi dostu Kore yemekleri, turşu ve pilav üstü yemekleriyle bir yandan Türk mutfağına yaklaşıyor.

    Kalkıp Seul'e gidemeyenler için, en meşhur lezzetleri derledik. İşte lezzetli sosları, acısı ve ekşisiyle Kore mutfağından 11 yemek...

    Eksantrik bir mutfak: Kore denilince akla gelen 11 yemek #1

    KİMCHİ

    Güney Kore sofralarının bir vazgeçilmezi olan Kimchi, sebze ve baharatlarla yapılan bir tür turşu. Kimchi’nin 300’den fazla türü bulunuyor. Ancak en temel tarifte Çin lahanasının, baharatlar ve tuzla fermente edilmesi yer alıyor.

    Eksantrik bir mutfak: Kore denilince akla gelen 11 yemek #2

    BULGOGİ

    Korelilerin mangal yapmadığınız düşünüyorsanız yanılıyorsunuz...

    Bulgogi, genellikle marine ızgara sığır veya domuz etinden yapılan bir Kore yemeğidir. Bulgogi, kelime anlamıyla ateşte et anlamına gelmektedir.

    Eksantrik bir mutfak: Kore denilince akla gelen 11 yemek #3

    BİBİMBAP

    Kore mutfağının en temel yemekleri arasında yer alan Bibimbap, pilavın, sote edilmiş sebze ve et parçaları ile birlikte servis edilmesinden oluşuyor. Bir inanışa göre Bibimbap, Yeni Ay Yılı kutlamasında kalan yemeklerin gece yarısı atıştırmalığı olarak bir araya getirilmesiyle ortaya çıktı.

    Eksantrik bir mutfak: Kore denilince akla gelen 11 yemek #4

    TTEOKBOKKİ

    Kore’nin en sevilen sokak yemeklerinden biri de Tteokbokki.

    Tteokbokki, özünde pirinç hamurlarının kısık ateşte et, havuç, soğan, shitake mantarı ve başka farklı sebzelerle birlikte pişirilmesi anlamına geliyor. Temel malzemenin pirinç hamuru olduğu tteokbokki, renkli bir görüntüye sahip olmanın yanında oldukça besleyici de.

    Eksantrik bir mutfak: Kore denilince akla gelen 11 yemek #5

    GİMBAP

    Gimbap, pişirilmiş pirinçten ve gim içinde haddelenmiş diğer malzemelerden yapılan ve ısırık büyüklüğünde dilimler halinde servis edilen bir Kore yiyeceğidir.

    Eksantrik bir mutfak: Kore denilince akla gelen 11 yemek #6

    MANDU

    Mandu, Kore mutfağında bir etli hamur yemeğidir. Mandu, buğulanmış, haşlanmış, tavada kızartılmış veya derin yağda kızartılmış halde sunulabilmektedir ve tarzları da Kore Yarımadası'ndaki bölgelere göre değişmektedir.

    Eksantrik bir mutfak: Kore denilince akla gelen 11 yemek #7

    RAMYUN

    Ramyun bir erişte çorbası. Kore ramyun tarifleri kimçili, acılı, sebzeli, yada deniz ürünlü oluyor. Günün her saati tüketilebilen ramyun, üzerine yumurta eklenerek sabah kahvaltılarında da yemek mümkün olabiliyor.

    Eksantrik bir mutfak: Kore denilince akla gelen 11 yemek #8

    BİNGSU

    Bingsu, Kore'nin serinlemek için sık sık tükettiği bir tatlıdır. Genellikle pat adı verilen kırmızı fasulye ile yapıldığı için, patbingsu ismiyle de bilinir.

    Doğranmış meyve, yoğunlaştırılmış süt, meyve şurubu ve kırmızı fasulye içerebilen tatlı soslar içeren popüler bir Kore buz tatlısıdır. Kuru fasulye dışındaki içerikli çeşitlere bingsu denilmektedir.

    Eksantrik bir mutfak: Kore denilince akla gelen 11 yemek #9

    SAMGYETANG

    Tavuk tüketiminin yaygın olduğu bir ülke Güney Kore ve ülkemizdeki kızarmış tavuk gibi burada da bütün olarak haşlanmış tavuk satılıyor. Tavuğun içi ise pilavla dolduruluyor.

    Eksantrik bir mutfak: Kore denilince akla gelen 11 yemek #10

    YUKHOE

    Yukhoe, Kore mutfağında tartarı andıran çiğ bir et yemeğidir. Çoğunlukla sığır etinden yapılır, ancak çeşitli türlerde ve kesimlerde olabilir. Yukhoe, kelimenin tam anlamıyla 'çiğ et' anlamına gelir.

    Eksantrik bir mutfak: Kore denilince akla gelen 11 yemek #11

    JEON

    Jeon, dilimlenmiş ya da kıyılmış balık, et, sebze vb.ni yağda kızartmadan önce buğday unu ve yumurta bulamacına daldırılmasıyla yapılan böreklere verilen genel addır. Jeon, balık, et, kümes hayvanları, deniz ürünleri ve sebze gibi malzemelerle yapılabilir ve meze, banchan veya anju olarak servis edilebilir.

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