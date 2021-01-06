Eksi 10 derecede, Van Gölü'nde yüzdü

Acil Tıp Uzmanı Dr. Mehmet Tatlı, Van'daki eksi 10 derece soğukluğa aldırış etmeden kar banyosu yaparak Van Gölü'nde yüzdü.

Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan ve koronavirüs hastalarıyla ilgilenen acil tıp uzmanı Dr. Mehmet Tatlı, iş stresini atmaya çalışıyor.

Dr. Tatlı, stres atmak için her sabah spor yaptıktan sonra zaman zaman da Van Gölü'ne giriyor.

KAR BANYOSU

Dr. Tatlı, kentte ocak ayında hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceleri göstermesine rağmen önce kar banyosu yapıyor ardından da göle girerek, yüzüyor.

VAN GÖLÜ'NÜN SUYUNUN ŞİFALI OLDUĞUNA İNANIYOR

Tatlı'yı buz gibi suda görenler ise şaşkınlık yaşıyor. Dr. Tatlı, sabah saatlerinde spor yapıp, Van Gölü'nde yüzdükten sonra moral depoladığını, göl suyunun şifa kaynağı olduğunu ve hastanede kendisini bekleyen hastalara daha iyi hizmet verebildiğini söyledi.

























