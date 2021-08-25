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Ekşimtrak bir lezzet: Pirpirim aşı tarifi

Ekşimtrak bir lezzet: Pirpirim aşı tarifi

Gelinim Mutfakta programının yeni bölümünde yer alan Pirpirim aşı tarifi, denemek isteyenler tarafından araştırılıyor. İşte Gaziantep mutfağından ekşili bir semizotu yemeği olan Pirpirim aşı tarifi...