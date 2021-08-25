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- Ekşimtrak bir lezzet: Pirpirim aşı tarifi
Ekşimtrak bir lezzet: Pirpirim aşı tarifi
- Haber Merkezi
- 25.08.2021 - 14:35
Yeni sezonuyla seyirci karşısında çıkan gelin kayınvalide konseptli yemek yarışması Gelinim Mutfakta, hafta içi her gün farklı bir tarifle ekranlara geliyor.
Demet Akalın'ın sunduğu yarışmada yer alan tarifleri denemek isteyenler, gereken malzemeleri ve nasıl yapıldığına dair araştırmaları sürdürüyor.
25 Ağustos Çarşamba günkü bölümünde yer alan Gaziantep mutfağından Pirpirim aşı tarifi ise merak konusu oldu.
Ekşili semizotu yemeği olarak da bilinen Pirpirim aşı malzemeleri nelerdir, nasıl pişirilir araştırılıyor.
İşte damağınızda muhteşem bir tat bırakacak Pirpirim aşı tarifi ve malzemeleri...
PİRPİRİM AŞI MALZEMELERİ
-
300 gram kuru pirpirim (semizotu)
-
200 gram tavla zarı büyüklüğünde doğranmış et
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100 gram mercimek
-
50 gram lolaz (börülce)
-
2 adet kuru soğan
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13 diş sarımsak
-
2 adet limonun suyu
-
1 yemek kaşığı biber salçası
-
100 gram nohut
-
50 gram bulgur
-
Tuz
-
Karabiber
-
Nane
-
Sıvı yağ
-
Su
PİRPİRİM AŞI NASIL YAPILIR? EKŞİLİ SEMİZOTU TARİFİ
Nohut, mercimek, börülce ve dövmeyi akşamdan ayrı kaplarda ıslatın. Ertesi gün sularını değiştirip hafif haşlayın ve süzün.
Soğanı temizleyip küp şeklinde doğrayın. Semizotunu yıkayıp küçük küçük doğrayın.
Tencerede margarini eritip soğanı pembeleştirin. Salça, tuz ve karabiber ilave edip kavurun. Nohut, mercimek, börülce, dövme, semizotu ve suyu ekleyin.
30 dakika pişirip sıcak olarak servis yapın. Afiyet olsun.