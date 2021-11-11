Ekşiye hayır diyemeyenlere: Mersin mutfağından batırık tarifi

MasterChef Türkiye'nin bu akşamki bölümünde yapılan batırık tarifi, izleyiciler tarafından araştırma konusu oldu. Peki batırık nasıl yapılır? İşte Mersin mutfağından batırık tarifi ve malzemeleri...

TV8 ekranlarının sevilen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye, yeni sezonunda da lezzetli tarifleriyle ekranlara geliyor.

Bu akşam ekranlara gelen MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde yarışmacılar, Mersin yöresinden batırık tarifi için mücadele ediyor.

Ekran başında yarışmayı takip edenler ise batırığın nasıl yapıldığını merak ediyor. Bu enfes lezzeti konuklarına sunmak isteyenler, ''Batırık nasıl yapılır?'' sorusuna yanıt arıyor.

İç Anadolu ve Akdeniz bölgelerinde sıkça yapılan bir çeşit salata olan batırık, birkaç özelliğiyle mercimek köftesinden ve kısırdan ayrılır.

Mercimek köftesi ile sıkma batırık, şekil olarak birbirlerine benzese de mercimek köftesi, batırığa nazaran daha kurudur.

İçerisindeki malzemeler bilindik ama en önemli malzemesi muazzam bir aroma katan tahin. Tahinin aroması dışında, oldukça ekşi olması da batırığın özelliklerinden biri.

Peki batırık nasıl yapılır? Batırık için gerekli malzemeler nelerdir? İşte 11 Kasım MasterChef 2021 batırık tarifi ve malzemeleri...

BATIRIK TARİFİ İÇİN MALZEMELER

1 su bardağı ince bulgur

1/2 çay bardağı tahin

1 yemek kaşığı biber salçası

1 adet küçük boy kuru soğan

2 adet domates

2 adet salatalık

1/2 demet maydanoz

2 adet yeşil biber

1/2 demet nane

3 dal taze soğan

1/2 çay bardağı zeytinyağı

1/2 çay bardağı limon suyu

1 tatlı kaşığı pul biber

1 çay kaşığı kimyon

5 su bardağı soğuk su

2 çay bardağı sıcak su

2 yemek kaşığı nar ekşisi

5 yaprak marul

1 çimdik tuz

BATIRIK NASIL YAPILIR?