El Nino'nun şiddeti artıyor: Mayısa kadar anormal sıcaklık artışı bekleniyor Dünya Meteoroloji Örgütü, geçen yıl ve bu yıl normallerin üstünde sıcaklıklar getiren El Nino’nun, bu yıl mart ve mayıs ayları aralığında normalin üstünde sıcaklıklara neden olabileceğini açıkladı.

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DHA

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) tarafından yapılan açıklamada, 2023'ten itibaren etkisini gösteren yüksek sıcaklıklardan sorumlu olan El Nino iklim düzeninin şu anda zayıfladığı belirtildi.

Ancak, gelecek aylarda küresel iklimi etkilemeye devam edeceği ve insan faaliyetlerinden kaynaklanan sera gazlarının neden olduğu sıcaklığın artacağı vurgulandı.

WMO, mart ve mayıs ayları arasında neredeyse tüm kara alanlarında normallerin üzerinde sıcaklıklar beklediğini belirterek uyarıda bulundu.

WMO Genel Sekreteri Celeste Saulo, konuyla ilgili olarak şöyle konuştu:

Haziran 2023'ten bu yana her ay yeni bir aylık sıcaklık rekoru kırıldı ve 2023, şimdiye kadar kaydedilen en sıcak yıl oldu. El Nino bu rekor sıcaklıklara katkıda bulundu, ancak ısıyı hapseden sera gazları tartışmasız ana suçludur.

El Nino iklim düzeni

El Nino ortalama olarak her 2 ila 7 yılda bir meydana gelir ve genellikle 9 ila 12 ay sürer. Orta ve doğu tropik Pasifik Okyanusu'ndaki okyanus yüzeyinin ısınmasıyla ilişkili doğal olarak oluşan bir iklim düzenidir. Dünyanın farklı yerlerindeki hava ve fırtına düzenlerini etkiler. Ancak bu, insan faaliyetleri nedeniyle değişen bir iklim bağlamında gerçekleşir.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)