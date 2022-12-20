Elazığ vişnesi tescillendi

Elazığ vişnesinin Türk Patent ve Marka Kurumu Coğrafi İşaretler Dairesi Başkanlığı tarafından tescillenmesiyle birlikte, ilde tescilli ürün sayısı 8'e yükseldi.

Elazığ Valiliği tarafından kentin tarımsal ürünlerine katma değer katma ve ilin tanıtımı amacıyla Elazığ Tarım Orman İl Müdürlüğü, Elazığ Ticaret Odası, Fırat Kalkınma Ajansı, basın mensupları ile üretici birlikleri ve üniversitelerden oluşturulan komisyon tarafından çalışmalar devam ediyor.

Elazığ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından, 2020 yılında Elazığ vişnesine coğrafi işaret alınması için Türk Patent ve Marka Kurumuna yapılan başvuru sonuçlandı.

Vişne tescillendi

Türk Patent ve Marka Kurumu'na yapılan başvurusu sonucunda Elazığ vişnesi, coğrafi işaretli ürünü olarak tescillendi. Elazığ vişnesinin tescillenmesiyle birlikte Elazığ’ın tescilli ürün sayısı 8’e yükseldi.