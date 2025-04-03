İHA

Elazığ’da bir evin bodrum katında yıllarca saklı kalan ve yaklaşık 100 yıllık olduğu düşünülen tarihi kahve makinesi, yeniden çalıştırıldı.

Dış kaplaması ceviz ağacından, kapak kısmı ise bakırdan yapılan makine, nostaljik görüntüsüyle dikkat çekiyor.

"DOĞU ANADOLU'NUN EN ESKİ KAHVE MAKİNELERİNDEN BİRİ"

Makinenin sahibi esnaf Hasan Tuzcu, cihazın hala sağlam bir şekilde çalıştığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

Makinemiz Doğu Anadolu’nun en eski kahve makinelerinden biri. Onu bir evin bodrum katında keşfettik ve tahmini olarak 100 yıllık olduğunu düşünüyoruz. Mekanizması hala çok iyi çalışıyor ve kahveyi eşsiz bir lezzetle çekiyor.

"POPÜLER BİR MAKİNE OLDU"

Tarihi kahve makinesinin, nostaljik bir kahve deneyimi yaşamak isteyenler için ilgi odağı haline geldiğini söyleyen Tuzcu, makinenin özelliklerini şu sözlerle anlattı: