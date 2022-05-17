Elazığ Alacakaya'da yaklaşık 3 metre uzunluğunda ve gövde çapı 30 santimetreye varan yılan, sürü çobanı tarafından görüntülendi.

Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde Halkalı köyünde çobanlık yapan Adil Güler, sabah erken saatlerinde dağlık bölgede hayvanlarını otlattığı esnada kayalıklar arasında yılan gördü.

Ormanda 3 metre uzunluğunda yılan görüldü

AA'nın haberine göre, yaklaşık 3 metre uzunluğunda ve gövde çapı 30 santimetreye varan yılanı cep telefonu kamerasıyla kaydeden Güler, daha sonra bölgeden uzaklaştı.

Uzmanlar uyardı: Sıcak havalarda doğada sıkça görülebilir

Uzmanlar, sıcak havaların gelmesiyle birlikte doğada sıkça görülebilecek yılanlara karşı vatandaşlara dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

Elazığ'da 3 metre uzunluğunda yılan görüldü VİDEO