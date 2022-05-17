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Elazığ'da 3 metre uzunluğunda yılan görüldü
Elazığ Alacakaya'da yaklaşık 3 metre uzunluğunda ve gövde çapı 30 santimetreye varan yılan, sürü çobanı tarafından görüntülendi.
- 17.05.2022 - 19:48
- Güncelleme : 17.05.2022 - 19:51
Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde Halkalı köyünde çobanlık yapan Adil Güler, sabah erken saatlerinde dağlık bölgede hayvanlarını otlattığı esnada kayalıklar arasında yılan gördü.
Ormanda 3 metre uzunluğunda yılan görüldü
AA'nın haberine göre, yaklaşık 3 metre uzunluğunda ve gövde çapı 30 santimetreye varan yılanı cep telefonu kamerasıyla kaydeden Güler, daha sonra bölgeden uzaklaştı.
Uzmanlar uyardı: Sıcak havalarda doğada sıkça görülebilir
Uzmanlar, sıcak havaların gelmesiyle birlikte doğada sıkça görülebilecek yılanlara karşı vatandaşlara dikkatli olmaları uyarısında bulundu.
Elazığ'da 3 metre uzunluğunda yılan görüldü VİDEO