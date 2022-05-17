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    Elazığ'da 3 metre uzunluğunda yılan görüldü

    Elazığ Alacakaya'da yaklaşık 3 metre uzunluğunda ve gövde çapı 30 santimetreye varan yılan, sürü çobanı tarafından görüntülendi.
    • 17.05.2022 - 19:48
    • Güncelleme : 17.05.2022 - 19:51
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    Elazığ'da 3 metre uzunluğunda yılan görüldü

    Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde Halkalı köyünde çobanlık yapan Adil Güler, sabah erken saatlerinde dağlık bölgede hayvanlarını otlattığı esnada kayalıklar arasında yılan gördü.

    Ormanda 3 metre uzunluğunda yılan görüldü

    AA'nın haberine göre, yaklaşık 3 metre uzunluğunda ve gövde çapı 30 santimetreye varan yılanı cep telefonu kamerasıyla kaydeden Güler, daha sonra bölgeden uzaklaştı.

    Uzmanlar uyardı: Sıcak havalarda doğada sıkça görülebilir

    Uzmanlar, sıcak havaların gelmesiyle birlikte doğada sıkça görülebilecek yılanlara karşı vatandaşlara dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

    Elazığ'da 3 metre uzunluğunda yılan görüldü VİDEO

    Elazığ da 3 metre uzunluğunda yılan görüldü #1


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