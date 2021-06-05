Elazığ'da 50 milyon yıllık fosil damla kehribardan dünyanın en küçük tespihini yaptı

Elazığ'da 50 milyon yıllık fosil damla kehribardan dünyanın en küçük tespihini yaptı

Elazığlı tespih ustası Tunahan Tanyıldızı, çam reçinası 50 milyon yıllık kehribardan dünyanın en küçük damla kehribar tespihini yaptı.

Elazığ’da yaşayan tespih ustası Tunahan Tanyıldızı, baba mesleğini küçüklükten beri devam ettiriyor.

Yaptığı özel ve ender tespihlerle dikkat çeken Tanyıldızı, bu sefer dünyada bir ilki başardı.

Elazığ'da 50 milyon yıllık fosil damla kehribardan dünyanın en küçük tespihini yaptı VİDEO



50 MİLYON YILLIK KEHRİBARDAN ÜRETTİ

En son geçtiğimiz aylarda, dünyada sadece Elazığ’da çıkan ve bir çok ülkede önemli mekanlarda kullanılan vişne mermerinden yaptığı tespihin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hediye etmişti.

Tanyıldızı, bu sefer çam reçinası olan 50 milyon yıllık fosil damla kehribarı işleyerek tane ebatları 1.6 milimetre olan bir tespih üretti.

33 habbe ve çift imamesi ile ölçülü olarak ilk kez yapılan ve dünyanın en küçük damla kehribarını yaklaşık bir haftalık emek sonucunda elde eden Tanyıldızı, ticari amaçla yapmadığı için satmayı düşünmediğini aktardı.

“1 GRAMIN 5’TE 1’İ AĞIRLIĞINDA BİR TESPİH YAPTIM”

Bir çok farklı materyalden tespih ürettiğini anımsatan tespih ustası Tunahan Tanyıldızı, “Daha öncesinden bazı materyallerden tespih yapmıştık. En son Elazığ’ın vişne mermerinden de tespih yapmıştık. O nasip oldu, cumhurbaşkanımıza hediye edildi. İnternetten araştırma yaparken bayağı küçük tespihler yapıldığını gördüm ama damla kehribardan, kumpaslı bir şekilde, ölçülü yapılanı yoktu. Bir de ağırlık olarak 0.20 gram, yani 1 gramın 5’te 1’i ağırlığında bir tespih yaptım. Tane ebatları 1.6 milimetre ve 2 milimetrenin altında damla kehribar yapılmamıştı. Bir haftalık bir emeğin sonucunda damla kehribarımızı bitirip tespih taptık” dedi.

“GUİNNESS REKORLAR KİTABI’NA MÜRACAAT EDEBİLİRİM”

Tespihi Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hediye etmeyi istediğini dile getiren Tanyıldızı, “Daha küçüğünü görmediğim için belki Guinness Rekorlar Kitabı’na müracaat edebilirim. 33 habbe ve imamesiyle şuanda hazır durumda. Bunu yaparken kesinlikle ticari amaçlı düşünmedim zaten satmayı da düşünmüyorum. Büyük bir ihtimalle hediye edeceğim. Bunu daha önce vişne mermerinden tespih hediye ettiğim Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a hediye etmeyi düşünüyorum. Çünkü kendisi tespihin değerini bilen birisi” şeklinde konuştu.