Elazığ'da 60 kiloluk turna balığı yakalandı

Elazığ'da amatör balıkçılar, Murat Nehri'ne avlanmak için gittiler.

Balıkçılar at-çek yöntemiyle 60 kiloluk dev bir turna balığı yakaladı.

60 KİLOLUK DEV TURNAYI AĞACA ASTILAR

Yakaladığı dev turnayı kıyıya çıkaran balıkçılar, daha sonra balığı sergilemek için Palu'nun en işlek caddesinde ağaca astı.

Balıkçılar, daha önce böyle büyüklükte bir balık yakalamadıklarını, yakaladıkları balığın büyüklüğünü görünce şaşırdıklarını belirtti.