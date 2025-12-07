Elazığ'da 60 kiloluk turna balığı yakalandı

- Elazığ'da amatör balıkçılar, Murat Nehri'nde 60 kiloluk dev bir turna balığı yakaladı.
- Balığı kıyıya çıkaran balıkçılar, Palu'da sergilemek için ağaca astı.
- Balıkçılar, ilk kez bu kadar büyük bir balık yakaladıklarını belirtti.
Elazığ'da amatör balıkçılar, Murat Nehri'ne avlanmak için gittiler.
Balıkçılar at-çek yöntemiyle 60 kiloluk dev bir turna balığı yakaladı.
60 KİLOLUK DEV TURNAYI AĞACA ASTILAR
Yakaladığı dev turnayı kıyıya çıkaran balıkçılar, daha sonra balığı sergilemek için Palu'nun en işlek caddesinde ağaca astı.
Balıkçılar, daha önce böyle büyüklükte bir balık yakalamadıklarını, yakaladıkları balığın büyüklüğünü görünce şaşırdıklarını belirtti.