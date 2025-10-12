Abone ol: Google News

Elazığ'da acıkan tilki korucu kulübesinde karnını doyurdu

Palu ilçesinde korucular kaldıkları kulübeye gelen tilkiyi besledi. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yayınlama Tarihi: 12.10.2025 16:00

Tilkinin ve korucuların dostluğu gülümsetti...

Elazığ’ın Palu ilçesine bağlı Teke Deresi'nde bulunan korucu kulübesine gelen tilkiye güvenlik korucuları ilgisiz kalamadı.

TİLKİYİ BESLEDİLER

Aç olduğu anlaşılan tilki, kulübenin önüne kadar yaklaştıktan sonra korucular tarafından verilen yiyeceklerle karnını doyurdu.

KARNI DOYUNCA ORMANA DÖNDÜ

Bir süre çevrede dolaşan tilki, yemeğini bitirdikten sonra ormanlık alana doğru uzaklaştı.

O anlar, güvenlik korucularının cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

