Elazığ'da acıkan tilki korucu kulübesinde karnını doyurdu

Tilkinin ve korucuların dostluğu gülümsetti...

Elazığ’ın Palu ilçesine bağlı Teke Deresi'nde bulunan korucu kulübesine gelen tilkiye güvenlik korucuları ilgisiz kalamadı.

TİLKİYİ BESLEDİLER

Aç olduğu anlaşılan tilki, kulübenin önüne kadar yaklaştıktan sonra korucular tarafından verilen yiyeceklerle karnını doyurdu.

KARNI DOYUNCA ORMANA DÖNDÜ

Bir süre çevrede dolaşan tilki, yemeğini bitirdikten sonra ormanlık alana doğru uzaklaştı.

O anlar, güvenlik korucularının cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.