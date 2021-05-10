Elazığ'da akademisyen koronavirüse yenik düştü

Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde görev yapan Öğretim Üyesi Dr. Talip Torun, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Talip Torun, 2 ay önce öksürük ve halsizlik şikayetleriyle hastaneye başvurarak, koronavirüs testi yaptırdı.

Sonucu pozitif çıkan 47 yaşındaki Torun, evde tedavi görmeye başladı. Sağlık durumu ağırlaşan 2 çocuk babası Torun, 21 Mart'ta hastaneye kaldırıldı.

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Burada tedaviye alınan Torun, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Talip Torun için Hulusi Akar Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Torun'un ailesi ve yakınları katıldı. Cenaze namazının ardından Talip Torun, şehir mezarlığında toprağa verildi.









