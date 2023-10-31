Elazığ'da baraj gölüne düşen telefonu için dalgıç tuttu

İHA
Elazığ'da Keban Baraj Gölü kenarında ilginç bir görüntü kayıtlara geçti.
Keban Barajı'na balığa giden bir kişi, telefonunu suya düşürdü.
Dalgıç tuttu
Telefonunu kurtarmak isteyen kişi, dalgıç tuttu.
Telefonu 2 saatte buldu
Bölgeye gelen dalgıç, 2 saatlik arama sonucunda telefonu 14 metre derinlikte bularak sahibine teslim etti.
Büyük mutluluk yaşadı
Telefonuna kavuşan ve halen çalıştığını gören balıkçı büyük mutluluk yaşadı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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