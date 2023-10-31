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Elazığ'da baraj gölüne düşen telefonu için dalgıç tuttu

Elazığ'da baraj gölüne düşen telefonu için dalgıç tuttu Keban Baraj Gölü’nde balık tutmaya giden vatandaş, suya düşen telefonu için dalgıç tuttu. O anlar ise kameralara anbean yansıdı.