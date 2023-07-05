Elazığ'da Batık Şehir suların yükselmesiyle yeniden sular altında kaldı Hazar Gölü'nde binlerce yıllık Batık Şehir su seviyesinin yükselmesiyle birlikte sular altında kalarak tamamen görünmez hale geldi.

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İHA

Türkiye tarihi ve turist mekanlarıyla binlerce yapıya ev sahipliği yapıyor.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde bulunan doğunun gizli denizi olarak bilinen Hazar Gölü'nde 1890’lı yıllarda oluşan depremle beraber sular altında kaldı.

Geçmişinin binlerce yıl öncesine dayandığı tahmin edilen batık şehir birçok dönemin izlerini barındırdığı biliniyor.

Dalış turizminin gözde mekanları olma yolunda ilerleyen Batık Şehir, Hazar Gölü’ndeki debinin yükselmesiyle birlikte tamamen sular altında kaldı.

Su seviyesinin yükselmesiyle kale surlar kayboldu

Daha önce su seviyesinin düşmesiyle ortaya çıkan 1,5 kilometrelik kale surları da bu sene debinin yükselmesiyle tamamen kayıp oldu.

Daha önce dron ile çekilen kuş bakışı görüntülerde belirlin olan su altındaki yapı, artık tamamen görülmez hale geldi.

"Yağışlar çoktu o yüzden batık şehir su altında kaldı"

Yağışlardan dolayı debinin yükseldiğini belirten Sürek Köyü Muhtarı Ahmet Gönültaş, şöyle dedi: