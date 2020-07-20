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    Elazığ'da bir ağaç, gövdesinden meyve verdi

    Gövdesinden çiçeklenip meyve veren ağaç, görenlerin şaşkınlığına yol açtı.
    • DHA
    • 20.07.2020 - 12:50
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    Elazığ'da bir ağaç, gövdesinden meyve verdi

     

    Elazığ Keban'da bir ağaç Nisan ayında gövdesinden çiçek açtı.

    Göldere köyünde yaşayan 64 yaşındaki emekli memur Mehmet Turan'ın bahçesindeki elma ağacının gövdesinde açan çiçek meyve verdi.

    Ağacının gövdesinde olgunlaşarak elmaya dönüşen çiçek, dalı yerine gövdesinde meyve vermesiyle görenleri şaşkına çevirdi.

    GÖVDEDEKİ ELMA DALDAKİNDEN BÜYÜK ÇIKTI

    Turan, gövdesinde meyve veren ağacı ilk kez gördüğünü ifade ederek, "Daha önce hiçbir ağacın gövdesinden meyve yetiştiğini görmedim. Elma ağacımın gövdesinde meyvenin nasıl ve neden yetiştiğini bilemiyorum. Gövdeden yetişen elma, daldaki elmalardan daha büyüktü" dedi.

    Elazığ'da bir ağaç, gövdesinden meyve verdi #1

    Elazığ'da bir ağaç, gövdesinden meyve verdi #2

    Elazığ'da bir ağaç, gövdesinden meyve verdi #3

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