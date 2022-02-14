Üniversitedeyken sevdiğine hediye alamayan çiçekçi Tansel Bahat, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel 'Askıda Çiçek' kampanyasıyla imkanı olmayanlara ücretsiz çiçek veriyor.

14 Şubat Sevgililer Günü öncesi hediyelik eşya satan esnaf hazırlıklarını tamamladı. Bazı esnaflar, maddi imkanları kısıtlı vatandaşların sevdiklerine hediye götürebilmeleri için çeşitli kampanyalarla katkıda bulunuyor.

SEVDİĞİNE HEDİYE ALAMADI, "ASKIDA ÇİÇEK" OLSUN DEDİ

Elazığ'da Üniversite Mahallesi’nde çiçekçi dükkanı bulunan Tansel Bahat’ın Sevgililer Günü’ne özel yaptığı ilginç kampanya beğeni topladı. Üniversite yıllarında maddi imkansızlıktan dolayı sevdiğine hediye alamayan Bahat, başkalarının da aynı duruma düşmemesi için ’Askıda Çiçek’ kampanyası başlattı.

İçinde her türden çiçeğin bulunduğu sepetten isteyenler ücretsiz bir şekilde alabiliyor. Bahat, güzel bir jestle mutluluklarına ortak olduğu gençler tarafından takdir edildi.

Elazığ'da çiçekçiden Sevgililer Günü için 'Askıda Çiçek' kampanyası - VİDEO

"ÖRENCİLER DE SEVDİKLERİNE HEDİYE VERSİN İSTEDİK"

Askıda Çiçek kampanyası ile ilgili bilgi veren Tansel Bahat, “Sevgililer Günü’ne özel olarak bir güzellik yapalım dedik ve ‘Askıda Çiçek’ kampanya başlattık. Kız arkadaşına veya sevdiğine çiçek almak isteyen, parası da olmayan bu sepetten alıp sevdiğine çiçek alıp verebilir. Üniversitenin karşısındayız ve insan sirkülasyonu ve öğrencilerinin yoğun olduğu bir bölge. Bazı öğrencilerimizin durumları iyi olmayabilir. Kesinlikle yanlış anlaşılma olmasın, kimseyi küçümsemek istemiyoruz. Özellikle öğrenciler de sevdiklerine buradan bir şey alıp hediye etsinler diye bu kampanyayı başlattık. Bu kampanyayı yapmamızın sebebi, üniversitede okurken kız arkadaşıma bir hediye alamamıştım ve çok üzülmüştüm. O yüzden başlattığımız bu kampanya hayırlı umarım olur” dedi.

VATANDAŞLAR "GÜZEL BİR JEST" DEDİ

Yoldan geçerken yazıyı fark ettiğini dile getiren vatandaşlardan Mertcan Marata, “Geçerken yazı gözüme ilişti. Askıda ekmek, sonra askıda kıyafet gördüm ama çiçeği ilk defa gördüm. Güzel bir jest. Sevgilisine hediye almak isteyip de alamayanlar için güzel bir kampanya. Ben de bir gül aldım” diye konuştu.

"DAHA ÖNCE BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİK"

Sepetten sevdiğine gül alan bir vatandaş, “Güzel bir kampanya. Daha öncesinde böyle bir şey görmemiştik. Sağ olsun, esnaf kardeşimiz böyle güzel bir kampanya yapmış. İnanın ki ihtiyacı olan birçok insan vardır. Teşekkür ve tebrik ederiz” şeklide konuştu.

Bahat’ın komşusu esnaf Emin Aykılıç ise kampanyayı beğendiklerini ve desteklediklerini söyledi.