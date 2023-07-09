Elazığ’da dev çekirge, karpuz yedi Hemen yanına konan çekirgeyi eline alan Elazığlı, mutfağa götürdü, karpuz ikram etti. Bu renkli anlar, sosyal medyada viral oldu.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA Bir çekirge, karpuzla beslenebilir mi? İnanılır gibi değil ancak oldu... Karpuz yedirdi Elazığ'da bir vatandaş, evinin balkonunda otururken yanına konan dev çekirgeyi yakaladı. Çekirgeyi mutfağına götüren adam, karpuz yedirdi. Çekirgenin büyüklüğü dikkatlerden kaçmadı. Karnını doyurdu, doğaya saldı Vatandaşın çatalla çekirgeye karpuz ikram etmesi ve çekirgenin de büyük bir iştahla karpuzu yemesi renkli görüntüler oluşturdu. Video, sosyal medyada viral olurken; o vatandaş daha sonra çekirgeyi yeniden doğaya saldı.