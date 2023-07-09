İHA
Bir çekirge, karpuzla beslenebilir mi?
İnanılır gibi değil ancak oldu...
Karpuz yedirdi
Elazığ'da bir vatandaş, evinin balkonunda otururken yanına konan dev çekirgeyi yakaladı.
Çekirgeyi mutfağına götüren adam, karpuz yedirdi.
Çekirgenin büyüklüğü dikkatlerden kaçmadı.
Karnını doyurdu, doğaya saldı
Vatandaşın çatalla çekirgeye karpuz ikram etmesi ve çekirgenin de büyük bir iştahla karpuzu yemesi renkli görüntüler oluşturdu.
Video, sosyal medyada viral olurken; o vatandaş daha sonra çekirgeyi yeniden doğaya saldı.