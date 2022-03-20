Elazığ’da devlet desteği ile çiftlik sahibi oldu

3 çocuk annesi Ayfer Yıldırım, eşini de ikna ederek köye yerleşti. Devletten yüzde 65 hibe alan Yıldırım, çiftlik kurarak hayvan yetiştiriciliği yapmaya başladı.

Elazığ’da yaşayan 3 çocuk annesi Ayfer Yıldırım (37), merkezde market işleten eşi Yıldıray Yıldırım’ı hayvancılık yapmak için ikna etti.

Şehre 38 kilometre uzaklıktaki Koruk köyüne yerleşen çift, aldıkları 100 koyun ile çadırda hayvancılığa başladı.

Ayfer Yıldırım, baba mesleği hayvancılığı profesyonel anlamda yapmak için Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'na (TKDK) başvuru yaptı. Şartları yerine getiren Yıldırım, 1 milyon 300 bin liralık projesine yüzde 65 destek aldı.

880 BİN LİRA HİBE ALDI

Yıldırım, devletten aldığı 880 bin liralık hibe ile çiftlik, süt sağım merkezi, ambar ve ev kurdu. Eşi ile sırt sırta vererek canla başla çalışan Yıldırım, koyun sayısını beş katına çıkardı.

“DEVLET BİZE BURAYI YAPTI”

Hayvancılığın kolay olduğunu dile getiren Yıldırım, tüm kadınların kendi ayakları üzerinde durması gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Evlendikten sonra eşim marketçiydi. Ben baba mesleğini sevdiğim için eşimi bu iş için zorladım, köye getirdim. İlk olarak 100 koyun ile başladık. O zaman çadırda yapıyorduk, şartlarımız zordu. Çadırı su basıyordu, rüzgar olduğu zaman sıkıntıydı. Her şey sorundu. Daha sonra devlet desteği alıp buraya geldik. Devlet bize burayı yaptı. Burayı yapınca koyunları çoğalttık. 500 çıktık. Yıl yıl değiştik. Bazen sattık bazen çoğalttık. Ama hiçbir zaman 300’ün altına inmedi.





"HER KADIN ÇALIŞSIN KENDİ PARASINI KAZANSIN, EŞİNİN ELİNE BAKMASIN”

Her kadın çalışsın, kendi parasını kazansın. Eşinin elinin bakmasın ve beklemesin. Ben evdeki işleri yapıyım, sen işe git demiyorum. Eşimle birlikte ben de geliyorum. Ben daha iyi anladığım için ondan önce yapıyorum. Hastalığı, yemi gibi her şeyinde eşimden daha iyiyim. Şehir hayatını sevmiyorum. Anladığım da bir meslekti. O yüzden köye geldik.

“TKDK’NIN YÜZDE 65 DESTEĞİ İLE BURAYI YAPTIK”

Allah devletimizden razı olsun. TKDK’nın yüzde 65 desteği ile burayı yaptık. Şartlar daha iyi. Sağımhane bile yapıldı.”





“MODERN VE GÜZEL BİR ŞEKİLDE HAYVANLARIMIZI YETİŞTİRİYORUZ”

2016 yılında TKDK’dan proje bedeli yüzde 65’i olan 880 bin TL hibe aldıklarını ifade eden Yıldıray Yıldırım ise, “300 baş küçükbaş koyun çiftliğimizi kurduk. Daha önce derme çatma çadırlarda yapıyorduk. Şu anda aldığımız hibe ile çiftliğimizi kurduk. Daha modern ve güzel bir şekilde hayvanlarımızı yetiştiriyoruz.” şeklinde konuştu.