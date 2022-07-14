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Elazığ'da düğündeki davulcu davetlileri coşturdu

Elazığ'da düğündeki davulcu davetlileri coşturdu

Sünnet düğünü için çağırılan davulcu, kendinden geçerek ilginç hareketleri ile tüm davetlileri eğlendirmeyi başardı. Davulcu, dikkatleri üzerine çekerken o anlar kayıt altına alındı.