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- Elazığ'da düğündeki davulcu davetlileri coşturdu
Elazığ'da düğündeki davulcu davetlileri coşturdu
Sünnet düğünü için çağırılan davulcu, kendinden geçerek ilginç hareketleri ile tüm davetlileri eğlendirmeyi başardı. Davulcu, dikkatleri üzerine çekerken o anlar kayıt altına alındı.
- 14.07.2022 - 12:00
Elazığ’da bir sünnet düğünü yapmak isteyen aile, düğünlerine bir davulcu çağırdı.
Düğüne gelen davulcu, ilginç hareketleri ile tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
Akrobatik hareketler yaptı
Düğündeki davulcu, müziğin ritmine kendini kaptırdı ve akrobatik hareketler yapmaya başladı.
Elazığ'da düğündeki davulcu davetlileri coşturdu
Ateşi kafasıyla södürdü
Kendinden geçen davulcu masanın üstünde takla attı, davulun üstünde yanan ateşi kafası ile söndürdü.
Ölü taklidi yaptı
İHA'nın haberine göre; yere uzanıp ölü taklidi yapan davulcunun ilginç anları, cep telefonu kamerası tarafından kayıt altına alındı.