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    Elazığ'da düğündeki davulcu davetlileri coşturdu

    Sünnet düğünü için çağırılan davulcu, kendinden geçerek ilginç hareketleri ile tüm davetlileri eğlendirmeyi başardı. Davulcu, dikkatleri üzerine çekerken o anlar kayıt altına alındı.
    • 14.07.2022 - 12:00
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    Elazığ'da düğündeki davulcu davetlileri coşturdu

    Elazığ’da bir sünnet düğünü yapmak isteyen aile, düğünlerine bir davulcu  çağırdı.

    Düğüne gelen davulcu, ilginç hareketleri ile tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

    Akrobatik hareketler yaptı

    Düğündeki davulcu, müziğin ritmine kendini kaptırdı ve akrobatik hareketler yapmaya başladı.

    Elazığ'da düğündeki davulcu davetlileri coşturdu


    Ateşi kafasıyla södürdü

    Kendinden geçen davulcu masanın üstünde takla attı, davulun üstünde yanan ateşi kafası ile söndürdü.

    Ölü taklidi yaptı

    İHA'nın haberine göre; yere uzanıp ölü taklidi yapan davulcunun ilginç anları, cep telefonu kamerası tarafından kayıt altına alındı.

    Elazığ da düğündeki davulcu davetlileri coşturdu #1

    Elazığ da düğündeki davulcu davetlileri coşturdu #2

    Elazığ da düğündeki davulcu davetlileri coşturdu #3

    Elazığ da düğündeki davulcu davetlileri coşturdu #4

    Elazığ da düğündeki davulcu davetlileri coşturdu #5

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