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    Elazığ'da elektrik teline takılan leyleği itfaiye kurtardı

    Elektrik direğine yuva yapan leyleğin ayağının tele takıldığını gören köylülerin elinden bir şey gelmeyince itfaiyeden yardım isterdiler.
    • AA
    • 30.07.2021 - 16:08
    • Güncelleme : 30.07.2021 - 16:13
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    Elazığ'da elektrik teline takılan leyleği itfaiye kurtardı

    Elazığ'ın Keban ilçesinde elektrik teline takılan leylek, köylülerin duyarlı davranışı ve çağrısı sonucu Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş (Fırat EDAŞ) ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

    KÖYLÜLER, DURUMU İTFAİYEYE İLETTİ

    İlçeye bağlı Denizli köyünde elektrik direğine yuva yapan leyleğin ayağının tele takıldığını gören köylüler, durumu itfaiyeye bildirdi.

    KUŞ AYAĞINA DOLANAN TELDEN KURTULDU

    İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ve Fırat EDAŞ ekipleri, kuşun ayağına dolanan teli açarak kurtulmasını sağladı.

    Elazığ da elektrik teline takılan leyleği itfaiye kurtardı #1

    LEYLEK HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

    Yaralı leylek, Keban Belediyesi ekiplerince tedavi için Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü.

    Elazığ da elektrik teline takılan leyleği itfaiye kurtardı #2

    Elazığ da elektrik teline takılan leyleği itfaiye kurtardı #3

    Elazığ da elektrik teline takılan leyleği itfaiye kurtardı #4

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