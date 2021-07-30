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- Elazığ'da elektrik teline takılan leyleği itfaiye kurtardı
Elazığ'da elektrik teline takılan leyleği itfaiye kurtardı
Elektrik direğine yuva yapan leyleğin ayağının tele takıldığını gören köylülerin elinden bir şey gelmeyince itfaiyeden yardım isterdiler.
- AA
- 30.07.2021 - 16:08
- Güncelleme : 30.07.2021 - 16:13
Elazığ'ın Keban ilçesinde elektrik teline takılan leylek, köylülerin duyarlı davranışı ve çağrısı sonucu Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş (Fırat EDAŞ) ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
KÖYLÜLER, DURUMU İTFAİYEYE İLETTİ
İlçeye bağlı Denizli köyünde elektrik direğine yuva yapan leyleğin ayağının tele takıldığını gören köylüler, durumu itfaiyeye bildirdi.
KUŞ AYAĞINA DOLANAN TELDEN KURTULDU
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ve Fırat EDAŞ ekipleri, kuşun ayağına dolanan teli açarak kurtulmasını sağladı.
LEYLEK HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ
Yaralı leylek, Keban Belediyesi ekiplerince tedavi için Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü.