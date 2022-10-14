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    Elazığ'da et yemeyen vejetaryen kadın kasap

    Yaşadığı şehirde tek kadın kasap olan girişimci Mürüvvet Burhan kırmızı et, tavuk eti ve balık gibi hayvansal gıdalar tüketmiyor ve vejetaryen olmasıyla dikkat çekiyor.
    • 14.10.2022 - 11:23
    • Güncelleme : 14.10.2022 - 11:25
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    Elazığ'da et yemeyen vejetaryen kadın kasap

    Elazığ'da 46 yaşındaki Mürüvvet Burhan, genelde erkek mesleği olarak bilinen kasaplığa el attı. Elazığ şehrinin ilk ve tek kadın kasabı olmasıyla bilinen ve yaklaşık 25 yıl boyunca bir fabrikanın kasap reyonunda çalışan kadın, şimdilerde eşiyle birlikte 4 yıl önce açtığı kasap dükkanını işletiyor.

    Dükkana giren müşteriler, kasap kadını karşılarında görünce ilk başta şaşırırken, işinin ehli olduğu anlaşılınca kendisini takdir ediyor.

    Vejetaryen olması kasap olmasına engel değil

    Mürüvvet Burhan her ne kadar kasapçılık yapsa da; kırmızı et, tavuk ve balık gibi ürünleri tüketmiyor ve kendisi vejeteryan kasap özelliğiyle dikkat çekiyor.

    Dükkanı açarken eşinden büyük destek gördüğünü belirten Burhan, "Eşimle birlikte daha önce bir fabrikada et ve sucuk reyonunda çalışıyorduk. Daha sonra karar verdik ve 2018 yılında kendi işletmemizi kurduk. Elazığ’da Tevfikiye Camii civarında çalışıyoruz. İşlerim güzel, memnunum. Müşterilerimizle beraber çok güzel vakit geçiriyoruz. Yemek ve et satışlarımız iyi. Eşimle birlikte burayı idare ediyoruz.” şeklinde konuştu.

    Elazığ da et yemeyen vejetaryen kadın kasap #1

    "Ben kasabım ama et hiç tüketmiyorum"

    İHA'nın haberine göre, dükkana gelen müşteriler karşılarında kadın kasap görünce işletmelerine gönül rahatlığıyla gelmelerinden dolayı mutlu olduğunu belirten Burhan, "Müşterilerimiz işletmede kadının çalıştığını görünce daha bir rahat geliyorlar. Özellikle kadın müşterilerimiz dükkana daha rahat bir şekilde gelebiliyorlar. Bir de el lezzeti ve titizlik konularında daha bir güven ve samimiyetle işletmemize geliyorlar. Ayrıca ben kasabım ama et hiç tüketmiyorum. Ne et ne balık ne de tavuk tüketiyorum." dedi.

    Elazığ da et yemeyen vejetaryen kadın kasap #2

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