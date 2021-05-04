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    Elazığ'da fırtınanın etkisiyle binanın dış kaplaması söküldü

    Elazığ'da etkili olan fırtına nedeniyle bir binanın dış kaplaması yerinden sökülerek sokağa düştü.
    • DHA
    • 04.05.2021 - 18:12
    • Güncelleme : 04.05.2021 - 18:34
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    Elazığ'da fırtınanın etkisiyle binanın dış kaplaması söküldü

    Elazığ'da, bugün etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden yapılan uyarının ardından gün boyu etkisini sürdüren fırtınada bir binanın dış cephe kaplamaları yerinden söküldü.

    SÖKÜLEN PARÇALAR, TEHLİKE OLUŞTURUYOR

    Binadan sökülen parçalar ise çevrede tehlike oluştururken, olayda can kaybı ya da yaralanma olmadı.

    Elazığ'da fırtınanın etkisiyle binanın dış kaplaması söküldü VİDEO

    Elazığ da fırtınanın etkisiyle binanın dış kaplaması söküldü #1


    Elazığ da fırtınanın etkisiyle binanın dış kaplaması söküldü #2

    Elazığ da fırtınanın etkisiyle binanın dış kaplaması söküldü #3

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