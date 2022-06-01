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    Elazığ'da gelincik tarlası görenleri hayran bırakıyor

    Baharın gelmesiyle birlikte kendiliğinden yetişen gelincik çiçeğinin kartpostallık görüntüsü, fotoğrafçıların ilgi odağı oluyor.
    • 01.06.2022 - 09:11
    • Güncelleme : 01.06.2022 - 09:55
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    Elazığ'da gelincik tarlası görenleri hayran bırakıyor

    Elazığ’da yağışlar sonrası çiçek açan gelincikler, tarlaları kırmızıya bürüdü.

    Tarlalarda doğal olarak yetişen gelincikler, kırmızının her tonunu sergiledikleri görüntüleriyle doğaseverlere farklı bir güzellik sunuyor.

    Tarlalar gelinciklerle süslendi

    Yeşil ile kırmızı renklerin oluşturduğu renk cümbüşü masalsı görüntüler oluştururken, havadan drone ile görüntülenen eşsiz manzara, doyumsuz görsel şölen sundu.

    Kentteki amatör fotoğrafçıların da ilgisini çeken gelincik tarlaları yer yer doğal fotoğraf stüdyosuna dönüşüyor.

    Elazığ'da gelincik tarlası görenleri hayran bırakıyor VİDEO

    "Oldukça güzel görüntüler elde ettik"

    İHA'nın haberine göre; gelinciklerin muhteşem bir manzaraya büründüğünü aktaran Buğra Demirel, "Burası doğal bir güzellik. Oldukça güzel. Arkadaşlarımızla birlikte burada bir gelincik tarlası olduğunu öğrendik. Burası Sarıcubuk köyünde. Arkadaşlarımızla birlikte geldik. Tam kartpostallık bir yer. Fotoğraflar çektik. Oldukça güzel görüntüler elde ettik. Herkesi buraya bekleriz. Bir tane değil oldukça fazla gelincik tarlası var." dedi.

    Elazığ da gelincik tarlası görenleri hayran bırakıyor #1

    Elazığ da gelincik tarlası görenleri hayran bırakıyor #2

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    Elazığ da gelincik tarlası görenleri hayran bırakıyor #4

    Elazığ da gelincik tarlası görenleri hayran bırakıyor #5


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