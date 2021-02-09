Elazığ'da atmaca saldırısından kaçarken baraj gölüne düşen tahtalı güvercin, soğuğa rağmen suya giren Düzgün Ali Şahin tarafından kurtarıldı.

Elazığ'ın Karakoçan ilçesine bağlı Alayağmur köyünde, atmacanın saldırısından kaçan tahtalı güvercin, Tatar Barajı Gölü'ne düştü.

Bu sırada göl kenarında olan ve güvercinin sudan çıkamadığını gören Alayağmur köyü muhtarı 26 yaşındaki Düzgün Ali Şahin, soğuk havaya rağmen göle girdi.

VETERİNERE GÖTÜRDÜ

Şahin, bir süre yüzdükten sonra ulaştığı güvercini kıyıya getirdi. Kanadından yaralanan güvercin, kurutulduktan veterinere götürülerek, tedaviye alındı.

Güvercinin, tedavisinin ardından doğaya bırakılacağı bildirildi.

Elazığ'da güvercini kurtarmak için baraj gölüne girdi ViDEO

















