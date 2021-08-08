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- Elazığ'da havuzda mahsur kalan sansar, boruyla kurtarıldı
Elazığ'da havuzda mahsur kalan sansar, boruyla kurtarıldı
Sulama havuzunda mahsur kalan bir sansarı fark eden vatandaş, uzattığı plastik boru yardımıyla sansarın çıkmasına yardımcı oldu.
- DHA
- 08.08.2021 - 17:47
Elazığ'ın Ağın ilçesi Badem Adası mevkisinde bulunan sulama havuzundan sesler gelmeye başladı.
Havuzdan ses geldiğini fark eden Necati Yıldız, havuzda bir sansarın mahsur kaldığını gördü.
Yıldız, havuz kenarında bulunan plastik boruyu havuza uzattı.
BORU YARDIMIYLA KURTARILDI
Borunun içine giren sansar çekilip, bahçeye bırakıldı. Kısa bir süre boru içinde bekleyen sansar, daha sonra doğal yaşam alanına giderek gözden kayboldu.