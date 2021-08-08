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    Elazığ'da havuzda mahsur kalan sansar, boruyla kurtarıldı

    Sulama havuzunda mahsur kalan bir sansarı fark eden vatandaş, uzattığı plastik boru yardımıyla sansarın çıkmasına yardımcı oldu.
    • DHA
    • 08.08.2021 - 17:47
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    Elazığ'da havuzda mahsur kalan sansar, boruyla kurtarıldı

    Elazığ'ın Ağın ilçesi Badem Adası mevkisinde bulunan sulama havuzundan sesler gelmeye başladı.

    Havuzdan ses geldiğini fark eden Necati Yıldız, havuzda bir sansarın mahsur kaldığını gördü.

    Yıldız, havuz kenarında bulunan plastik boruyu havuza uzattı.

    BORU YARDIMIYLA KURTARILDI

    Borunun içine giren sansar çekilip, bahçeye bırakıldı. Kısa bir süre boru içinde bekleyen sansar, daha sonra doğal yaşam alanına giderek gözden kayboldu.

    Elazığ da havuzda mahsur kalan sansar, boruyla kurtarıldı #1

    Elazığ da havuzda mahsur kalan sansar, boruyla kurtarıldı #2

    Elazığ da havuzda mahsur kalan sansar, boruyla kurtarıldı #3

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