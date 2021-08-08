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Elazığ'da havuzda mahsur kalan sansar, boruyla kurtarıldı

Elazığ'da havuzda mahsur kalan sansar, boruyla kurtarıldı

Sulama havuzunda mahsur kalan bir sansarı fark eden vatandaş, uzattığı plastik boru yardımıyla sansarın çıkmasına yardımcı oldu.