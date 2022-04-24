Petrol
106.2
-1.97%
Euro
15.92
-0.17%
Dolar
14.74
0.27%
Altın
915.67
-0.75%
Borsa
2473
-3.30%
Bitcoin
587.418
-0.44%
BTXN Coin
25.70
0.19%
Bitexen
23ºC
İstanbul
Güneşli 23 C

    Elazığ'da hayırseverler, 'elçi' gönderip borç kapattırıyor

    Aralarında topladıkları parayla bakkalardan veresiye defterlerinin borçlarını sildiren hayırseverler, aralarından 'elçi' seçtikleri kişiyle bakkallara gidiyor.
    • Haber Merkezi
    • 24.04.2022 - 16:20
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Elazığ'da hayırseverler, 'elçi' gönderip borç kapattırıyor

    Elazığ'da bir araya gelen hayırseverler, Osmanlı döneminde ihtiyaç sahibi ailelerin borçlarının ödendiği 'Zimem defteri' geleneğini sürdürüyor.

    Bir araya gelen iş adamları, bakkallarda borçlanan vatandaşların yüklerini hafifletiyor.

    Toplanan iş adamlarının elçi olarak seçtiği İbrahim Kayaoğlu da, mahalle mahalle gezerek bakkallardaki veresiye defterlerindeki borçları kapatıyor.

    "Biz elçilik yapıyoruz"

    İbrahim Kayaoğlu, Osmanlı İmparatorluğu döneminde başlayan geleneği sürdürmeye çalıştıklarını belirterek, "Zimem defteri kapatma işlemini yapıyoruz. Küçük esnafımızı ziyaret ederek ekonominin darboğaza girdiği şu dönemde borcunu ödeyemeyecek durumda olanların borçlarını kapatıyoruz. Biz elçilik yapıyoruz. Rabbim hayır sahiplerinin hayrını kabul etsin. Veren elle alan el birbirini görmüyor, tanımıyorlar" dedi.

    DHA'ya konuşan Bakkal Ahmet Demir de, bu geleneği yaşatıp, hayırda bulunanlara teşekkür etti.

    Elazığ da hayırseverler, elçi gönderip borç kapattırıyor #1

    Elazığ da hayırseverler, elçi gönderip borç kapattırıyor #2

    Elazığ da hayırseverler, elçi gönderip borç kapattırıyor #3

    Elazığ da hayırseverler, elçi gönderip borç kapattırıyor #4


    İlginizi Çekebilir

    Kuruluş Osman 92. bölüm fragmanı: Osman Bey Nikola'nın kellesini alıyor!
    Medya

    Kuruluş Osman 92. bölüm fragmanı: Osman Bey Nikola'nın kellesini alıyor!

    Çok küçük bir yatırım ile gelir kapısı elde edin
    Tesla

    Çok küçük bir yatırım ile gelir kapısı elde edin

    Rize’nin şehir hastanesinin dolgusu devam ediyor
    Gündem

    Rize’nin şehir hastanesinin dolgusu devam ediyor

    Görüş Bildir