Elazığ'da hayırseverler, 'elçi' gönderip borç kapattırıyor

Aralarında topladıkları parayla bakkalardan veresiye defterlerinin borçlarını sildiren hayırseverler, aralarından 'elçi' seçtikleri kişiyle bakkallara gidiyor.

Elazığ'da bir araya gelen hayırseverler, Osmanlı döneminde ihtiyaç sahibi ailelerin borçlarının ödendiği 'Zimem defteri' geleneğini sürdürüyor.

Bir araya gelen iş adamları, bakkallarda borçlanan vatandaşların yüklerini hafifletiyor.

Toplanan iş adamlarının elçi olarak seçtiği İbrahim Kayaoğlu da, mahalle mahalle gezerek bakkallardaki veresiye defterlerindeki borçları kapatıyor.

"Biz elçilik yapıyoruz"

İbrahim Kayaoğlu, Osmanlı İmparatorluğu döneminde başlayan geleneği sürdürmeye çalıştıklarını belirterek, "Zimem defteri kapatma işlemini yapıyoruz. Küçük esnafımızı ziyaret ederek ekonominin darboğaza girdiği şu dönemde borcunu ödeyemeyecek durumda olanların borçlarını kapatıyoruz. Biz elçilik yapıyoruz. Rabbim hayır sahiplerinin hayrını kabul etsin. Veren elle alan el birbirini görmüyor, tanımıyorlar" dedi.

DHA'ya konuşan Bakkal Ahmet Demir de, bu geleneği yaşatıp, hayırda bulunanlara teşekkür etti.













