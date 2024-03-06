İHA
Elazığ’ın tarihi Palu ilçesinin güzelliklerini havadan görüntülemek isteyen bir vatandaş, tarih dolu yerlerde çekim yaptı.
Çekim sırasında, atıl durumda bulunan bir tarihi eserin yanında yaşlı bir amca kameraya yansıdı.
Vatandaş, drone'u amcanın yanına doğru hareket ettirdi.
Anlam vermeye çalıştı
Yaşlı amca, uzunca bir süre drone'a bakarak ne olduğunu anlamaya çalıştı.
Havada süzülen drone'un ne olduğunu anlayamayan yaşlı vatandaş, daha sonra olay yerinden yürüyerek uzaklaştı.
O anlar izleyenleri tebessüm ettirdi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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