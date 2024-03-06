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Elazığ'da ilk kez drone gören yaşlı adamın tavırları

Elazığ'da ilk kez drone gören yaşlı adamın tavırları Palu ilçesini havadan görüntüleyen bir vatandaşın drone kamerasına, ilk kez drone gören yaşlı bir adamın tavırları yansıdı. Yaşlı adam bir süre havada gördüğü nesnenin ne olduğunu çözmeye çalışırken daha sonra yürüyerek uzaklaştı.