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    Elazığ'da jandarma yaban hayvanlarını besledi

    Jandarma ekipleri Elazığ’da yaban hayvanlarını beslemek için çalışma başlattı. Ekipler balıkları beslemek için drone kullandı.
    • İHA
    • 03.03.2021 - 10:37
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    Elazığ'da jandarma yaban hayvanlarını besledi

    3 Mart Dünya Yaban Hayatı Günü'nde, yaban hayvanları unutulmadı.

    Elazığ’da İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler kent genelinde harekete geçti.

    Belli noktalara yaban keçileri için saman bırakıldı.

    KEÇİLER GÖRÜNTÜLENDİ

    Yaban keçileri, kentte saman ve yonca bırakılan alanlara yakın yerlerde görüntülendi.

    Diğer yaban ve sokak hayvanları için mama ile yem bırakıldı.

    DRONE İLE EKMEK BIRAKILDI

    Keban Baraj Gölü havzasındaki balıklar için drone kullanılarak suya ekmek bırakıldı.

    Ekiplerin bu tür çalışmalarını devam ettireceği bildirildi.

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