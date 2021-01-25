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- Elazığ'da jandarmadan dağ keçilerine kuru ot
Elazığ'da jandarmadan dağ keçilerine kuru ot
Yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için çalışan jandarma, dağ keçilerine kuru otlar bıraktı.
- DHA
- 25.01.2021 - 10:52
- Güncelleme : 25.01.2021 - 11:03
Elazığ'ın Karakoçan ilçesi Başyurt Jandarma Karakol Komutanlığı personeli, doğal yaşamda hayvanların aç kalmaması için çalışma başlattı.
Yağışın ardından karla kaplanan bitkisi örtüsü nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan dağ keçileri için kuru ot temin edildi.
DAĞ KEÇİLERİ İÇİN DOĞAYA BIRAKILDI
Kuru otlar; Başyurt, Alayağmur ve Bardaklı köylüleriyle birlikte belirlenen yerlere dağ keçileri için bırakıldı.