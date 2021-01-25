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    Elazığ'da jandarmadan dağ keçilerine kuru ot

    Yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için çalışan jandarma, dağ keçilerine kuru otlar bıraktı.
    • DHA
    • 25.01.2021 - 10:52
    • Güncelleme : 25.01.2021 - 11:03
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    Elazığ'da jandarmadan dağ keçilerine kuru ot

    Elazığ'ın Karakoçan ilçesi Başyurt Jandarma Karakol Komutanlığı personeli, doğal yaşamda hayvanların aç kalmaması için çalışma başlattı.

    Yağışın ardından karla kaplanan bitkisi örtüsü nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan dağ keçileri için kuru ot temin edildi.

    DAĞ KEÇİLERİ İÇİN DOĞAYA BIRAKILDI

    Kuru otlar; Başyurt, Alayağmur ve Bardaklı köylüleriyle birlikte belirlenen yerlere dağ keçileri için bırakıldı.

    Elazığ da jandarmadan dağ keçilerine kuru ot #1

    Elazığ da jandarmadan dağ keçilerine kuru ot #2

    Elazığ da jandarmadan dağ keçilerine kuru ot #3

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