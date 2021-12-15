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    Elazığ'da kayalıklarda sıkışan yaralı dağ keçisini Mehmetçik kurtardı

    Kayalıklardan sıkışan yaralı dağ keçisi, jandarma tarafından kurtarılarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
    • DHA
    • 15.12.2021 - 15:58
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    Elazığ'da kayalıklarda sıkışan yaralı dağ keçisini Mehmetçik kurtardı

    Elazığ'ın kırsal bölgesinde, koruma altındaki dağ keçilerinden biri, diğeri ile mücadele ederken kayalıklardan yuvarlanıp düştü.

    Kayaklıkların arasına sıkışıp çıkamayan dağ keçisini gören vatandaşların ihbarı ile jandarma ekipleri bölgeye gitti.

    JANDARMA KURTARDI

    Ekipler, dağ keçisinin kayalıkların arasında sıkıştığını ve ayağından yaralandığı belirledi.

    Jandarma ekibi, keçiyi bulunduğu yerden çıkarıp battaniyeye sardı. Ekipler dağ keçisini tedavisinin yapılması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şube Müdürlüğü'ne teslim etti.

    Yapılacak tedavinin ardından dağ keçisinin doğal ortamına bırakılacağı öğrenildi.

     

    Elazığ da kayalıklarda sıkışan yaralı dağ keçisini Mehmetçik kurtardı #1


    Elazığ da kayalıklarda sıkışan yaralı dağ keçisini Mehmetçik kurtardı #2

    Elazığ da kayalıklarda sıkışan yaralı dağ keçisini Mehmetçik kurtardı #3

    Elazığ da kayalıklarda sıkışan yaralı dağ keçisini Mehmetçik kurtardı #4

    Elazığ da kayalıklarda sıkışan yaralı dağ keçisini Mehmetçik kurtardı #5

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