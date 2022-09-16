Elazığ'da kaybettiği çantayı kendisine getiren görevliyi ödüllendirdi

Yurt dışında yaşayan Nuri Çiftçi, memleketi Elazığ'da kiraladığı otomobilde 3 bin 750 euro, kimlik ve banka kartları olan çantayı unuttu. Çantayı tekrar kendisine getiren çalışana 300 euro verdi.

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde, insanlık ölmemiş dedirten bir olay yaşandı.

Yurt dışında ikamet eden Nuri Çiftçi, tatil amaçlı memleketi Elazığ'a geldi.

Burada araç kiralayan Çiftçi, içinde 3 bin 750 euro, kimlik ve banka kartları olan çantayı otomobilde unuttu.

Büyük aramalar sonucunda çantayı bulamayan Çiftçi, kaybettiğini düşünerek yurt dışına geri döndü.

Kaybolan çanta 15 gün sonra ortaya çıktı

Araç kiralama şirketi, yaklaşık 15 gün sonra otomobili yıkanması için oto kuaförüne verdi. Bu sırada otomobilin temizliği yapan işçi, ön koltuğun altında bir küçük el çantası buldu.

Çantaya bakan ve içerisindeki parayı gören işçi, durumu araç kiralama şirketine bildirdi.

Çantayı ulaştıran işçiye 300 euro verdi

Paranın yurt dışında yaşayan Çiftçi’ye ait olduğunu fark eden araç kiralama şirketi, ulaşarak kayıp olan çantanın bulunduğunu ifade etti.

Çiftçi yakın arkadaşını gönderek, para ve kaybettiği kartları aldı. Çiftçi, örnek davranış gösteren işçiyi 300 euro ile ödüllendirdi.

"Dünya bu insanlar sayesinde güzel"

İHA'nın haberine göre, Nuri Çiftçi, " Kendime ait kaybettiğim el çantası ve cüzdanın aracın içinde koltuğun altında bulunmasına çok sevindim. Böyle insanlar bulmak zor. Cüzdanda bulunan paradan 300 euroyu, aracı yıkarken bulan işçiye verdim. 50 euroyu ile de orada çalışan işçilere yemek ısmarladık.

Memleketimin insanı her zaman mert ve dürüst, hiçbir zaman özünü kaybetmemiştir. Araç kiralan firmasına ve tüm çalışanlarına çok çok teşekkür ediyorum. Böyle güzel insanlar iyi ki var. Dünya bu insanlar sayesinde güzel." dedi.