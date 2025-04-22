Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Elazığ'da yaşayan 71 yaşındaki Suat Dal, geçtiğimiz günlerde evinden çıktı ve bir daha geri dönmedi.

Yakınlarının ihbarı üzerine kayıp olarak aranmaya başlayan yaşlı adam, 41 saat sonra Sugözü Mahallesi kırsalında, jandarma ekipleri tarafından sağ olarak bulundu.

BİR PARÇA EKMEKLE HAYATTA KALDI

Korkmuş ve bitkin halde bulunan Dal'ın, yanındaki bir parça ekmeği yiyerek hayatta kaldığı anlaşıldı.

"ÇİZMELERİMİ ÇIKARAYIM"

Yaşlı adamın bitkin halde bulunmasına rağmen, ambulansa bindirilirken gösterdiği zarafet yürekleri ısıttı.

"Çizmelerimi çıkarayım" diyerek ambulansı kirletmemek için çizmeleriyle binmek istemeyen Suat Amca, hem sağlık ekiplerini hem de vatandaşları duygulandırdı.