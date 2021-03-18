Elazığ'da kaza yapan sürücüye tekme tokat dayak

Elazığ’da park halindeki araçlara çarparak ters dönen otomobilin sürücüsüne, çevredekiler tekme tokat saldırdı.

Merkeze bağlı Rızaiye Mahallesi Kıbrıs Şehidi Mehmet Güçlü Caddesi’nde meydana gelen kazada; 23 DY 969 plakalı otomobil, park halindeki 2 araca çarptıktan sonra takla attı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

KAZA YAPAN SÜRÜCÜYE SALDIRDILAR

Sürücü çevredekilerin yardımı ile takla atan araçtan çıktı. Sağlık durumu iyi olan sürücüye olay yerindeki bazı kişiler tekme tokat saldırdı. Vatandaşların müdahalesi ile kavga büyümedi ancak sürücü olay yerinden kaçtı.

İtfaiye ekipleri de olası bir tehlikeye karşı aracın akülerini sökerek güvenli hale getirdi. Aracın çekici ile kaldırılmasının ardından trafik ulaşıma açıldı.

Polis ekipleri kaçan sürücünün tespit edilip yakalanması için çalışma başlattı.













