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- Elazığ’da 'Kedinin fareyle oynadığı gibi oynamak' deyimi gerçek oldu
Elazığ’da 'Kedinin fareyle oynadığı gibi oynamak' deyimi gerçek oldu
Kentte bir kedinin yakaladığı fareyle oynaması kameraya yansırken o anlar, "Kedinin fareyle oynadığı gibi oynamak" deyimini akla getirdi.
- 04.08.2022 - 10:52
- Güncelleme : 04.08.2022 - 11:37
Elazığ merkeze bağlı Gümüşkavak Mahallesin'de bir kedi, yakaladığı fare ile uzun süre oynadı.
Fare, kaçarak kanepenin altına girmeye çalıştı fakat kedi, onu yine ağzına alarak boş bir alana getirdi.
O anlar kaydedildi
İHA'nın haberine göre; ilginç görüntüler, cep telefonu kamerası tarafından kayıt altına alındı.
"Kedinin fareyle oynadığı gibi oynamak"
Kedinin boşluğundan yaralanan fare, en sonunda kaçmayı başardı. O anlar, "Kedinin fareyle oynadığı gibi oynamak" deyimini akla getirdi.
Elazığ’da 'Kedinin fareyle oynadığı gibi oynamak' deyimi gerçek oldu