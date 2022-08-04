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    Elazığ’da 'Kedinin fareyle oynadığı gibi oynamak' deyimi gerçek oldu

    Kentte bir kedinin yakaladığı fareyle oynaması kameraya yansırken o anlar, "Kedinin fareyle oynadığı gibi oynamak" deyimini akla getirdi.
    • 04.08.2022 - 10:52
    • Güncelleme : 04.08.2022 - 11:37
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    Elazığ’da 'Kedinin fareyle oynadığı gibi oynamak' deyimi gerçek oldu

    Elazığ merkeze bağlı Gümüşkavak Mahallesin'de bir kedi, yakaladığı fare ile uzun süre oynadı.

    Fare, kaçarak kanepenin altına girmeye çalıştı fakat kedi, onu yine ağzına alarak boş bir alana getirdi.

    O anlar kaydedildi

    İHA'nın haberine göre; ilginç görüntüler, cep telefonu kamerası tarafından kayıt altına alındı.

    "Kedinin fareyle oynadığı gibi oynamak"

    Kedinin boşluğundan yaralanan fare, en sonunda kaçmayı başardı. O anlar, "Kedinin fareyle oynadığı gibi oynamak" deyimini akla getirdi.

    Elazığ’da 'Kedinin fareyle oynadığı gibi oynamak' deyimi gerçek oldu


    Elazığ’da Kedinin fareyle oynadığı gibi oynamak deyimi gerçek oldu #1

    Elazığ’da Kedinin fareyle oynadığı gibi oynamak deyimi gerçek oldu #2

    Elazığ’da Kedinin fareyle oynadığı gibi oynamak deyimi gerçek oldu #3

    Elazığ’da Kedinin fareyle oynadığı gibi oynamak deyimi gerçek oldu #4

    Elazığ’da Kedinin fareyle oynadığı gibi oynamak deyimi gerçek oldu #5


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