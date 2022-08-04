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Elazığ’da 'Kedinin fareyle oynadığı gibi oynamak' deyimi gerçek oldu

Elazığ’da 'Kedinin fareyle oynadığı gibi oynamak' deyimi gerçek oldu

Kentte bir kedinin yakaladığı fareyle oynaması kameraya yansırken o anlar, "Kedinin fareyle oynadığı gibi oynamak" deyimini akla getirdi.