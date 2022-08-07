Elazığ'da kediyi sokağa atan kadına para cezası

Elazığ'da yeni doğan kediyi ağaç dibine bırakan kadına, 'Ev hayvanlarını terk etmek' suçundan 2 bin 724 lira cezai işlem uygulandı.

Elazığ'ın merkez Sürsürü Mahallesi İmam Efendi Bulvarı'na ailesiyle gelen S.Ç. adlı kadın, aracından kutuyla çıkardığı yavru bir kediyi kendi çocuğunun gözü önünde ağacın altına bırakıp, uzaklaştı.

Olayı görenler durumu İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekiplerine bildirdi.

Kedi bakımevine teslim edildi

Bölgeye giden ekipler, yeni doğan ve 3-4 günlük olduğu tahmin edilen kediyi, Elazığ Belediyesi Hayvan Hastanesi ve Geçici Bakımevi'ne teslim etti.

Kedinin güvene alınmasının ardından çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, hayvanı bırakan kişinin S.Ç., olduğunu tespit etti.

DHA'nın haberine göre; 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 14'üncü maddesince 'Ev hayvanını terk etmek' suçundan S.Ç.'ye 2 bin 724 lira ceza uygulandı.

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