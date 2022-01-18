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    Elazığ'da kışa rağmen bahar havası yaşanıyor

    Dört bir yanı karla kaplı Elazığ'ın 200 rakımlı Harput Mahallesi, güneşli havalar nedeniyle baharı yaşıyor.
    • İHA
    • 18.01.2022 - 11:42
    • Güncelleme : 18.01.2022 - 12:01
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    Elazığ'da kışa rağmen bahar havası yaşanıyor

    Doğu ve Güneydoğu bölgeleri başta olmak üzere yurdun dört bir yanında kar yağışı etkili olurken, Elazığ’da hemen her gün güneş açıyor.

    UNESCO Dünya Geçici Miras Listesine giren bin 200 rakımlı tarihi Harput Mahallesi, son yılların en az kar yağışlı günlerini yaşıyor.

    Tarihi mahalle, hava sıcaklıkların düşük olmasına rağmen ziyaretçilerin ağırlamaya devam ediyor.

    "BURANIN GÜNEŞLİ DEĞİL DE KARLA KAPLI OLMASI GEREKİYORDU"

    Bahar havası yaşadıklarını belirten Harput Mahalle Muhtarı Zülküf Demirpolat, "Harput’ta güneşli bir hava var. Burada güneşli hava değil de karla kaplı bembeyaz olması gerekiyordu. Doğu ve batının her tarafı karla kaplı. Elazığ bölgesinde tamamen güneşli bir hava var. Kış havası değil de sonbahar havası var." dedi.

    Elazığ da kışa rağmen bahar havası yaşanıyor #1

    "FAZLA KALIN BİLE GİYİNMİYORUZ"

    Çocuklardan Abdullah Giray ise "Geçen yıl kar yağdı, buralar bembeyazdı. Bu sene hiç yağmadı. Fazla kalın bile giyinmiyoruz, burada geziyoruz. Kar topu oynayamıyoruz. Burası yüksek olmasına rağmen ama kar yağmadı." diye konuştu.

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