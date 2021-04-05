Elazığ'da kısıtlamanın ardından hareketlilik yaşandı

Hafta sonu kısıtlamasının ardından sokağa çıkma yasağının bitmesiyle birlikte Elazığlılar, çarşı ve meydanlara akın etti.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, hafta sonu kısıtlamasının uygulandığı 58 şehir arasında yer alan Elazığ'da, hafta başı cadde ve sokaklar hareketlendi.

İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Gazi, Vali Fahribey, Hürriyet ve Kültür caddeleri ile Ahmet Aytar Meydanı'na girişler için getirilen HES kodu uygulaması ise devam etti.

"TEK TEMENNİM, HASTALIĞIN BİTMESİ"

Kent sakinlerinden Ebru Aslan, hafta sonu kısıtlamasının ardından işleri nedeniyle dışarı çıktığını belirterek, "Vatandaşlardan ricam, sosyal mesafeye dikkat etmeleri. Tek temennim, bu hastalığın bir an önce bitmesi. Bu da bizim elimizde. Lütfen biraz dikkat edelim." dedi.

"İNŞALLAH BİR AN ÖNCE BİTER"

Gülnihal Canbay ise "HES kodu uygulamasına geçtik. İnşallah koronavirüs bir an önce biter. Herkes dikkat edip, vatandaşlık görevini yaparsa bitecek, diye temenni ediyoruz." diye konuştu.





























