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    Elazığ'da koruma altındaki dağ keçileri Harput'a indi

    Elazığ'da koruma altında olan dağ keçileri tarihi Harput Mahallesi'nde görüntülendi.
    • 26.09.2022 - 19:03
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    Elazığ'da koruma altındaki dağ keçileri Harput'a indi

    Elazığ'da rakımın yüksek olduğu bölgelerde yaşayan ve çok fazla görülmeyen dağ keçileri, kent merkezine 6 kilometre uzaklıkta bulunan Harput Mahallesi'nde görüntülendi.

    Sürü halinde dolaşırken görüntülendiler

    İHA'nın haberine göre, dağ keçileri Anguzu Baba mevkiinin alt kesimlerinde sürü halinde dolaşırken bir vatandaş tarafından görüntülendi.

    Dağ keçileri, daha sonra gözden kayboldu.

    Elazığ da koruma altındaki dağ keçileri Harput a indi #1


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