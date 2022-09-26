Elazığ'da koruma altındaki dağ keçileri Harput'a indi

Elazığ'da koruma altında olan dağ keçileri tarihi Harput Mahallesi'nde görüntülendi.

Elazığ'da rakımın yüksek olduğu bölgelerde yaşayan ve çok fazla görülmeyen dağ keçileri, kent merkezine 6 kilometre uzaklıkta bulunan Harput Mahallesi'nde görüntülendi.

Sürü halinde dolaşırken görüntülendiler

İHA'nın haberine göre, dağ keçileri Anguzu Baba mevkiinin alt kesimlerinde sürü halinde dolaşırken bir vatandaş tarafından görüntülendi.

Dağ keçileri, daha sonra gözden kayboldu.