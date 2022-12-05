Elazığ'da kumruların yuvası için sobayı yakmıyor

İş yerindeki sobanın üzerine yuva yapan kumruların yuvasını bozmayan işletme sahibi ve iki çırağı, eksi 7 derecede sobayı yakmayarak montla çalışıyor.

Elazığ'da Ersin Polat’ın işlettiği dükkandaki soba borusuna, yaklaşık 1 ay önce kumru yuva yaptı.

Düzenli olarak senede bir defa gelen kumrular bu yıl iki defa geldi.

İkinci defa gelen kumrular, dükkandaki soba borusunun üzerine yuva yaptı.

Hava eksi 7 derece

İki tane yavru kumru için yuvayı bozmayan Polat, havaların sıfırın altında 7 dereceye kadar düştüğü Elazığ’da sobayı yakmıyor.

Kumru yuvası için sobayı yakmıyor VİDEO

Mont giyerek çalışıyorlar

İki çırağıyla birlikte montlarını giyerek çalışan Polat, kumruların yuvalarından uçmasını beklediklerini, aksi takdirde kış boyunca soba yakmayacaklarını kaydetti.

"Yuvayı yaptı kış ayına denk geldiği için bozmak istemedik"

İHA'nın haberine göre, kumrunun yuvasına zarar vermemek için sobayı yakmadıklarını belirten Polat, ''Hemen her sene geliyorlar. Bu sene ikinci defa geldiler. Kış ayına denk geldi. Biz de baktık ki sobanın borusu üzerine yuva yapmışlar, yakmadık. Büyüyüp uçmalarını bekliyoruz. Bu soğukta soba yakmıyoruz. Şu anda iki yavru var. Yuva yapıyorlardı açıkçası yuva yapamıyorlardı, biz de yardımcı olduk. Yuvayı yaptı ve dediğim gibi kış ayına denk geldiği için bozmak istemedik. Sobayı yakmıyoruz, montlarımızla çalışıyoruz." diye konuştu.