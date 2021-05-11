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    Elazığ'da maaşını çalanları yakalayan jandarmaya harçlık vermek istedi

    Elazığ'da, Cemal Kandemir'in evine girip emekli maaşını çalan 3 kadın, jandarmanın operasyonuyla yakalandı.
    • DHA
    • 11.05.2021 - 14:31
    • Güncelleme : 11.05.2021 - 14:49
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    Elazığ'da maaşını çalanları yakalayan jandarmaya harçlık vermek istedi

    Elazığ'ın Akcakiraz beldesinde oturan 78 yaşındaki Cemal Kandemir, evinde emekli maaşının çalındığını fark edince jandarmaya haber verdi.

    İhbar üzerine adrese giden ekipler, yaptıkları çalışmayla parayı çalan kişilerin 34 yaşındaki O.G., 30 yaşındaki G.G. ve 26 yaşındaki G.G. olduğunu tespit etti.

    Jandarma, düzenlediği operasyonla 3 kadını çaldıkları paralarla yakalayıp, gözaltına aldı.

    MAAŞI TESLİM EDİLDİ

    Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, jandarma ekipleri, evine gittikleri Kandemir'i maaşını teslim etti.

    Elazığ'da maaşını çalanları yakalayan jandarmaya harçlık vermek istedi VİDEO

    jandarma

    HARÇLIK VERMEK İSTEDİ

    Ekiplere teşekkür eden Cemal Kandemir’in, onlara maaşından harçlık vermek istemesi yüzleri güldürdü.

    jandarma

    jandarma

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