Elazığ'da orcik için mesai başladı

Üzüm bağlarında hasat yapılmasının ardından kış aylarının çerezi olan 'orcik' isimli cevizli sucuğun yapımına da başlandı. Elazığlı bir köylü, yıllık 150 kilo orcik üretiyor.

Geleneksel coğrafi işaret tescili alınan orcik, köylülerin geçim kaynağı haline geldi.

Barındırdığı üzüm şırası ve pekmez karışımlarıyla besin değeri yüksek olan orcik, Elazığ'ın asırlık lezzeti olarak Türk Patent ve Marka Kurumunca 3 yıl önce tescillendi.

Bağ bozumuyla birlikte yapımına başlanan cevizli sucuk, üzüm şırası ve pekmez karışımı dolayısıyla besin değeri yüksek olduğu için kış aylarında fazlaca tüketiliyor.

1500'LÜ YILLARDAN BERİ YAPILIYOR

Hoş köyünde orcik üreticiliği yapan Mehmet Barış (60), köylerinde 1500'lü yıllardan beri üzüm yetiştiriciliği yapıldığını söyledi.

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ASIL MESLEĞİ ÖĞRETMENLİK

Aynı zamanda öğretmen olduğunu söyleyen Barış, bir süre önce 9 arkadaşıyla orcik üretimine başladıklarını ifade ederek, "Asıl mesleğim öğretmenlik. Bağcılığa ise hobi olarak başladım. Buraya ilk geldiğimde çay yatağı ve çöl halindeydi. 9 arkadaş bu çöl alanını tamamen temizledik ve toprağını verimli hale getirmek için artezyen vurduk. Köyümüzde 1500’lü yıllardan beri üzümcülük yapılıyor.





ÇEVRELERİNE DE FAYDALI OLMAK İSTİYORLAR

Ürünlerimiz çok çeşitlidir yaprağından çekirdeğine kadar değerlendiriliyor, örneğin; pestil, pekmez, sirke ve önemli ürünlerimizden birisi orcik dediğimiz kış mevsiminin cevizli tatlılarından birisidir. Bu işte teknik elemanlar çalışıyor ve modern bir şekilde üzümcülüğü köyümüze tanıttık. Çevremize de faydalı olmaya çalışıyoruz." dedi.

YURT DIŞINA TANITMAK İSTİYORLAR

Elazığ'ın orciğini yurt dışında tanıtmak amacında olduklarını söyleyen Barış, orciğin yapımını şöyle anlattı:

"Önce üzümü topluyoruz. Ardından üzüm sıkma makinelerinde üzümler sıkıldıktan sonra şıra kaynatılıyor. Ardından iplere dizdiğimiz cevizleri ağaçlara bağlayarak bulamacın içerisine batırıyoruz. Güneşli ve geniş olan bir alanda rüzgar ve güneşin etkisiyle kurutuluyor. Kurutulan ürünümüzü paketleyerek piyasaya sürüyoruz. Yıllık 100 ile 150 kilo civarında ürün elde ediyorum."

































