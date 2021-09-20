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    Elazığ'da otomobilin üzerinde tehlikeli yolculuk kamerada

    Elazığ’da seyir halindeki otomobilin bagajı üzerine oturarak giden genç, yürekleri ağza getirdi.
    • İHA
    • 20.09.2021 - 21:29
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    Elazığ'da otomobilin üzerinde tehlikeli yolculuk kamerada

    Elazığ'da Vali Fahri Bey Caddesi’nde seyir halindeki 31 PH 505 plakalı otomobilin bagajı üzerinde bir gencin yolculuk yaptığını görenler şaşkınlık yaşadı.

    GENCİN TEHLİKELİ YOLCULUĞU KAMERAYA YANSIDI

    Tehlikeli yolculuk başka bir otomobilin araç kamerasına ve vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Bir süre trafikte ilerleyen otomobil, ardından Kültür Park’ın önüne park etti.

    KENDİSİNİ ÇEKENLERE EL SALLADI

    Bagaja oturarak ilerleyen genç kendisini çekenlere el sallarken, vurdumduymaz hareketi pes dedirtti.

    Elazığ da otomobilin üzerinde tehlikeli yolculuk kamerada #1

    Elazığ da otomobilin üzerinde tehlikeli yolculuk kamerada #2

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