Elazığ'da oyun oynarken taktığı kelepçe polis müdahalesiyle çıkarıldı Sokakta oyun oynarken bileklerine kelepçe takan çocuğa önce itfaiye sonra polis ekipleri müdahale etti.

İHA

Elazığ'ın Sanayi Mahallesi'nde ilginç bir olay yaşandı.

Gayretli Sokak'ta oyun oynayan 12 yaşındaki E.D., bileklerine kelepçe taktı.

Çocuk, anahtarı olmayan kelepçeyi çıkaramayınca ailesine haber verdi. Uzun süre uğraşan aile, başarılı olamayınca 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.

Olay yerine UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri ilk olarak kelepçenin arasındaki zinciri kesti.

Polisten yardım istediler

Kelepçeyi bilekten çıkarmak için birçok yöntem deneyen itfaiye erleri, kelepçenin çok sıkışmasından dolayı çalışmayı durdurarak polis ekiplerinden yardım istedi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, anahtar kullanarak kelepçeyi açmaya çalıştı. Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından kelepçe zorda olsa çocuğun kolundan çıkarıldı.

Kelepçeyi çıkarmakta ilk defa bu kadar zorlanan polis ekipleri ise şaşkınlığını gizleyemedi.

Kolunda morarma ve ufak çaplı çizikler oluşan çocuk, sağlık ekipleri tarafından kontrol edildi. Durumu iyi olan çocuk ailesine teslim edildi.