Elazığ’da sıcak havalar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor

Termometrelerin 40 dereceyi gösterdiği Elazığ'da sıcak havalardan bunalan vatandaşlar, çeşme ve gölgelik yerlere sığınarak serinlemeye çalıştı.

Sıcakların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinde etkilenen bir diğer il de Elazığ oldu. İlkbahar yağmurlarının fayda etme

Elazığ başta olmak üzere Doğu ve Güney Doğu Anadolu bölgelerinde ilkbahar yağışlarının beklentinin altında kalması ve sıcaklığın da yüksek seyretmesi, özellikle pandemi nedeniyle maske takmak zorunda kalan vatandaşları bunaltıyor.

"2 KLİMA ÇALIŞMASINA RAĞMEN HALA SICAK"

Esnaf olarak sıcaklığın kendilerini daha fazla etkilediğini aktaran Muhammed Gündoğdu, ''Malum havaların sıcaklığı 40 derece. Malum kuraklık da var. Hiçbir yerde yağış yok. İş yerinde 2 klima çalışmasına rağmen hala sıcak, bunalıyoruz'' dedi.







"SU İSRAFINA DİKKAT ETMEMİZ LAZIM"

Yağışların az olması ve sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olması sebebiyle su israfına dikkat çeken vatandaşlardan Hıdır Soy ise ''Malum yaz aylarında sıcaklarda artış oluyor. Yağışların da olmamasından dolayı kuraklık tehlikesi de baş gösterdi.





Vatandaşların, kendimizden başlayarak su israfına biraz daha dikkat etmemiz lazım. Bu konuda biraz daha duyarlı olmamız gerekiyor. Eylül ayına girmemize az kaldı, buna rağmen havalar hala mevsim normallerinin üzerinde sıcak'' diye konuştu.





"İÇME SULARI DA YAKINDA TÜKENEBİLİR"

Mevsim normalleri üzerinde bunaltıcı sıcaklıkların olduğunu dile getiren vatandaşlardan Bahattin Bulut da ''Yağışların olmaması ve küresel ısınmadan dolayı gidişat hiç iyi değil. Kuraklığa doğru gidiyoruz. Sular çekildi, sıkıntılı durumdayız. Hiçbir yerde su yok. Buna bir çözüm getirilmesi lazım, içme suları da yakında tükenebilir'' şeklinde konuştu.