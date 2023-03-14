Elazığ'da şiddetli sağanak: Yollar göle döndü Turuncu kodla uyarılan Elazığ'da, beklenen yağış sonrası bazı cadde ve sokaklar ile alt geçitlerde su birikintileri oluştu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 13 ili sarı ve turuncu kodla uyararak sağanak yağışa karşı vatandaşları uyarmıştı.. Beklenen yağış, Elazığ'da etkisini gösterdi. Kent genelindeki şiddetli yağış nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu Yayalar, cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri nedeniyle zor anlar yaşadı. Meteoroloji'den uyarı Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, kentte çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini vurgulayarak, ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, heyelan, kuvvetli rüzgar nedeniyle bacı gazı zehirlenmeleri gibi risklere karşı tedbirli ve dikkatli olunmasını istemişti.