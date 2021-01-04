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    Elazığ'da sis görsel şölen oluşturdu

    Elazığ’ın üzerini kaplayan sis, Harput’tan şehrin gece ışıklarıyla birlikte görünüşü görsel şölen oluşturdu.
    • İHA
    • 04.01.2021 - 02:18
    • Güncelleme : 04.01.2021 - 02:26
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    Elazığ'da sis görsel şölen oluşturdu

    Elazığ’da 5 gündür etkili olan sis bu gece şehri kapladı. Kent merkezinde yer yer görüş mesafesini sıfıra kadar düşüren sis bin 200 rakımlı tarihi Harput Mahallesi’nde etkili olmadı.

    GÖRSEL ŞÖLEN OLUŞTU

    Sisin ulaşamadığı Harput’tan izlenen şehir, sis ve gece ışıklarıyla birlikte görsel şölen oluşturdu.

    Kısıtlama nedeniyle vatandaşların evde olması nedeniyle görsel şöleni kimse izleme imkanı bulamadı.

    Muhabirler, sis ve şehir ışıklarıyla oluşan görsel şöleni görüntüledi.

    Elazığ'da sis görsel şölen oluşturdu İZLE


    Elazığ da sis görsel şölen oluşturdu #1

    Elazığ da sis görsel şölen oluşturdu #2

    Elazığ da sis görsel şölen oluşturdu #3

    Elazığ da sis görsel şölen oluşturdu #4

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