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    Elazığ'da sokaklar boş kaldı

    Kısıtlamaya uyan vatandaşlar, sokakları büyük oranda boş bıraktı.
    • İHA
    • 30.04.2021 - 11:11
    • Güncelleme : 30.04.2021 - 11:16
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    Elazığ'da sokaklar boş kaldı

    Elazğı'da tam kapanmanın başlamasıyla birlikte cadde ve sokaklar sessizliğe gömüldü.

    Sadece işe gidenlerin dışarı çıktığı kentte denetimler hız kesmeden devam ediyor.

    ESNAF PAKET SERVİS YAPIYOR

    İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından kurulan kontrol noktalarında  denetimler gerçekleştiriliyor.

    Birçok iş yerinin kepenklerinin kapalı olduğu kentte, paket servisi yapan esnaflar da hazırlıklarını yaparak çalışmalarına başladı.

    Elazığ da sokaklar boş kaldı #1

    "HERKES DESTEK VERMELİ"

    Kentte esnaflık yapanlardan Baki Şimşek herkesin destek vermesini isteyerek, “Bir kişi ile olacak iş değil, o yüzden el birliğiyle bu salgınla başa çıkabiliriz. Vatandaşların da kendi önlemlerini kendileri alması lazım.

    Öbür türlü bitmez. Eğer bu önlemleri alırsak daha erken refaha kavuşuruz.” dedi.

    Elazığ da sokaklar boş kaldı #2

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